12 января 2023

Cиловики выясняют причины смерти мужчины на остановке в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
В Кургане на остановке обнаружили труп мужчины Фото:

В Кургане следователи выясняют причины и обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен 13 января на остановке в микрорайоне Увал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на остановке микрорайона Увал в Кургане. На место выехал следователь. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

По информации, размещенной на сайте «Область 45», говорится, что труп очевидцы заметили утром на конечной остановке в микрорайоне. Он был накрыт белой простыней. На месте работала бригада скорой помощи.

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В Кургане следователи выясняют причины и обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен 13 января на остановке в микрорайоне Увал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области. «Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на остановке микрорайона Увал в Кургане. На место выехал следователь. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в ведомстве. По информации, размещенной на сайте «Область 45», говорится, что труп очевидцы заметили утром на конечной остановке в микрорайоне. Он был накрыт белой простыней. На месте работала бригада скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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