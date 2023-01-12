Cиловики выясняют причины смерти мужчины на остановке в Кургане

В Кургане на остановке обнаружили труп мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане следователи выясняют причины и обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен 13 января на остановке в микрорайоне Увал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на остановке микрорайона Увал в Кургане. На место выехал следователь. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

По информации, размещенной на сайте «Область 45», говорится, что труп очевидцы заметили утром на конечной остановке в микрорайоне. Он был накрыт белой простыней. На месте работала бригада скорой помощи.