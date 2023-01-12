Ребенку из Тюмени, на которого упало дерево, выплатили компенсацию

Несовершеннолетней девочке, на которую летом 2022 года упало дерево, выплатили компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тюменской области. Девочка получила ушибы тела и головы, также из-за упавшего дерева был поврежден электросамокат ребенка.
«По результатам проверки прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз», — сообщает ведомство. Там отметили, что суд обязал выплатить в пользу пострадавшего ребенка сумму в размере 329 тысяч рублей.
Инцидент произошел на улице Ватутина. Пострадавшую девочку доставили в в ОКБ №2. Там ей диагностировали ушибы и травмы различной степени.
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