Ребенку из Тюмени, на которого упало дерево, выплатили компенсацию

13 января 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Дерево травмировало ребенка и повредило самокат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несовершеннолетней девочке, на которую летом 2022 года упало дерево, выплатили компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тюменской области. Девочка получила ушибы тела и головы, также из-за упавшего дерева был поврежден электросамокат ребенка. «По результатам проверки прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз», — сообщает ведомство. Там отметили, что суд обязал выплатить в пользу пострадавшего ребенка сумму в размере 329 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Ватутина. Пострадавшую девочку доставили в в ОКБ №2. Там ей диагностировали ушибы и травмы различной степени.

Несовершеннолетней девочке, на которую летом 2022 года упало дерево, выплатили компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тюменской области. Девочка получила ушибы тела и головы, также из-за упавшего дерева был поврежден электросамокат ребенка. «По результатам проверки прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз», — сообщает ведомство. Там отметили, что суд обязал выплатить в пользу пострадавшего ребенка сумму в размере 329 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Ватутина. Пострадавшую девочку доставили в в ОКБ №2. Там ей диагностировали ушибы и травмы различной степени.