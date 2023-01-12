12 января 2023
11 января 2023

Ребенку из Тюмени, на которого упало дерево, выплатили компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна. Тюмень, деревья, провода, весна
Дерево травмировало ребенка и повредило самокат Фото:

Несовершеннолетней девочке, на которую летом 2022 года упало дерево, выплатили компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тюменской области. Девочка получила ушибы тела и головы, также из-за упавшего дерева был поврежден электросамокат ребенка.

«По результатам проверки прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз», — сообщает ведомство. Там отметили, что суд обязал выплатить в пользу пострадавшего ребенка сумму в размере 329 тысяч рублей.

Инцидент произошел на улице Ватутина. Пострадавшую девочку доставили в в ОКБ №2. Там ей диагностировали ушибы и травмы различной степени.

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Несовершеннолетней девочке, на которую летом 2022 года упало дерево, выплатили компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Тюменской области. Девочка получила ушибы тела и головы, также из-за упавшего дерева был поврежден электросамокат ребенка. «По результатам проверки прокурор округа обратился в интересах несовершеннолетней в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с МКУ «ЛесПаркХоз», — сообщает ведомство. Там отметили, что суд обязал выплатить в пользу пострадавшего ребенка сумму в размере 329 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Ватутина. Пострадавшую девочку доставили в в ОКБ №2. Там ей диагностировали ушибы и травмы различной степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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