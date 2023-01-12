Наставником 11-летнего певца из Магнитогорска станет Егор Крид Фото: Дарья Попова © URA.RU

Молодой музыкант Шандор Силантьев из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, принял участие в музыкальном шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» и прошел дальше. В эфире программы магнитогорец исполнил песню на английском языке. Во время его выступления повернулись Баста и Егор Крид. Наставником 11-летнего певца стал Егор Крид.

«Дома слушаю Егора Крида, Басту. Давайте, кто за Басту, тот крикнет, кто за Егора Крида. Я так, чтобы раскачать. Выбираю Егора Крида», — сказал Силантьев.

Молодой житель Магнитогорска до этого выступал в парках и скверах родного города, снимал видео для соцсетей, набирающие более миллиона просмотров. В них Шандор исполнял популярные песни, некоторые номера перепевал вместе с отцом. Сейчас магнитогорец мечтает записать свой альбом. Ранее молодой певец уже прошел все этапы кастинга, съемки шоу прошли зимой 2023 года.

В 10-м сезоне шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» места наставников занимают МакSим, Баста и Егор Крид. Ведущая программы — Яна Чурикова.