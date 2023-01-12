В Пермском крае будут добывать вулканический камень для надгробий

13 января 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Вулканическую горную породу используют для создания надгробных памятников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае будут добывать вулканическую горную породу габбро-диабаз. Это вид камня, который часто используют для изготовления надгробных памятников. Право на разработку месторождения минерала через конкурсную процедуру получила компания «Евродорстрой». «По итогам аукциона ООО „Евродорстрой“ в краевой бюджет уплачен разовый платеж за пользование недрами в размере 20,35 млн рублей. В январе предприятию будет предоставлена соответствующая лицензия на пользование недрами», — сообщается на сайте минприроды Пермского края. По условиям конкурса, победитель обязан провести на месторождении геологоразведку и приступить к добыче камня с 2030 года. Предварительные оцененные запасы месторождения «Ольховская дайка» в Горнозаводском городском округе составляют 47 миллионов кубометров. Габбро-диабазы чаще всего используются в строительной и ритуальной отраслях. Из этого камня делают брусчатку и могильные надгробия.

В Пермском крае будут добывать вулканическую горную породу габбро-диабаз. Это вид камня, который часто используют для изготовления надгробных памятников. Право на разработку месторождения минерала через конкурсную процедуру получила компания «Евродорстрой». «По итогам аукциона ООО „Евродорстрой“ в краевой бюджет уплачен разовый платеж за пользование недрами в размере 20,35 млн рублей. В январе предприятию будет предоставлена соответствующая лицензия на пользование недрами», — сообщается на сайте минприроды Пермского края. По условиям конкурса, победитель обязан провести на месторождении геологоразведку и приступить к добыче камня с 2030 года. Предварительные оцененные запасы месторождения «Ольховская дайка» в Горнозаводском городском округе составляют 47 миллионов кубометров. Габбро-диабазы чаще всего используются в строительной и ритуальной отраслях. Из этого камня делают брусчатку и могильные надгробия.