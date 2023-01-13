Челябинцев научили делать окопные свечи. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, окоп
Благодаря свече в окопе будет светло и тепло Фото:
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Челябинцам подробно рассказали о последовательности изготовления окопных свечей своими руками. Видео технологии производства разместили в соцсетях.

«Лайфхак от наших дедов. Идея изготовления таких дешевых, простых, надежных и востребованных обогревателей быстро распространяется по всей России. Ими сейчас заняты жены и матери наших бойцов», — уточнили в сообществе «Музей Казачьей Славы» в соцсети «ВКонтакте».

На видео автор сообщает, что подобные способы обогрева довольно просты и использовались еще до первой мировой войны. Огарки свечей растапливают на водяной бане и заливают в банку со свернутым в рулон перфорированным картоном. Для розжига можно сделать фитиль или установить спичку.

В сообществе уточнили, что подобные окопные (блиндажные) свечи помогут нашим бойцам пережить зиму. Активисты пригласили всех желающих принять участие в акции и принести такие свечи в пункт приема. Новую партию свечей планируется отправить на передовую 20 января.

Ранее жители Копейска попросили для изготовления окопных свечей консервные банки и воск или парафин. Банки нужны чистые и только жестяные, желательно без острых краев.

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Челябинцам подробно рассказали о последовательности изготовления окопных свечей своими руками. Видео технологии производства разместили в соцсетях. «Лайфхак от наших дедов. Идея изготовления таких дешевых, простых, надежных и востребованных обогревателей быстро распространяется по всей России. Ими сейчас заняты жены и матери наших бойцов», — уточнили в сообществе «Музей Казачьей Славы» в соцсети «ВКонтакте». На видео автор сообщает, что подобные способы обогрева довольно просты и использовались еще до первой мировой войны. Огарки свечей растапливают на водяной бане и заливают в банку со свернутым в рулон перфорированным картоном. Для розжига можно сделать фитиль или установить спичку. В сообществе уточнили, что подобные окопные (блиндажные) свечи помогут нашим бойцам пережить зиму. Активисты пригласили всех желающих принять участие в акции и принести такие свечи в пункт приема. Новую партию свечей планируется отправить на передовую 20 января. Ранее жители Копейска попросили для изготовления окопных свечей консервные банки и воск или парафин. Банки нужны чистые и только жестяные, желательно без острых краев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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