Благодаря свече в окопе будет светло и тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцам подробно рассказали о последовательности изготовления окопных свечей своими руками. Видео технологии производства разместили в соцсетях.

«Лайфхак от наших дедов. Идея изготовления таких дешевых, простых, надежных и востребованных обогревателей быстро распространяется по всей России. Ими сейчас заняты жены и матери наших бойцов», — уточнили в сообществе «Музей Казачьей Славы» в соцсети «ВКонтакте».

На видео автор сообщает, что подобные способы обогрева довольно просты и использовались еще до первой мировой войны. Огарки свечей растапливают на водяной бане и заливают в банку со свернутым в рулон перфорированным картоном. Для розжига можно сделать фитиль или установить спичку.

В сообществе уточнили, что подобные окопные (блиндажные) свечи помогут нашим бойцам пережить зиму. Активисты пригласили всех желающих принять участие в акции и принести такие свечи в пункт приема. Новую партию свечей планируется отправить на передовую 20 января.

Ранее жители Копейска попросили для изготовления окопных свечей консервные банки и воск или парафин. Банки нужны чистые и только жестяные, желательно без острых краев.