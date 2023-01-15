Жителей Челябинска предупредили о гололеде на дорогах и порекомендовали им одевать малоскользящую обувь. Об этом 16 января заявили в Единой дежурной диспетчерской службе.
«Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь», — сообщили в ЕДДС.
В ЕДДС просят жителей быть максимально осторожными. А от водителей при движении на автотранспорте требуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Мэр Наталья Котова ранее обращалась к жителям в связи с гололедом. Она просила, чтобы челябинцы держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.
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