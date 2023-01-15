Челябинцев просят быть максимально осторожными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска предупредили о гололеде на дорогах и порекомендовали им одевать малоскользящую обувь. Об этом 16 января заявили в Единой дежурной диспетчерской службе.

«Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь», — сообщили в ЕДДС.

В ЕДДС просят жителей быть максимально осторожными. А от водителей при движении на автотранспорте требуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Мэр Наталья Котова ранее обращалась к жителям в связи с гололедом. Она просила, чтобы челябинцы держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.