15 января 2023
14 января 2023

Жителей Челябинска предупредили о гололеде на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед
Челябинцев просят быть максимально осторожными Фото:

Жителей Челябинска предупредили о гололеде на дорогах и порекомендовали им одевать малоскользящую обувь. Об этом 16 января заявили в Единой дежурной диспетчерской службе.

«Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь», — сообщили в ЕДДС.

В ЕДДС просят жителей быть максимально осторожными. А от водителей при движении на автотранспорте требуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Мэр Наталья Котова ранее обращалась к жителям в связи с гололедом. Она просила, чтобы челябинцы держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.

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Жителей Челябинска предупредили о гололеде на дорогах и порекомендовали им одевать малоскользящую обувь. Об этом 16 января заявили в Единой дежурной диспетчерской службе. «Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температуры воздуха возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь», — сообщили в ЕДДС. В ЕДДС просят жителей быть максимально осторожными. А от водителей при движении на автотранспорте требуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Мэр Наталья Котова ранее обращалась к жителям в связи с гололедом. Она просила, чтобы челябинцы держали связь с экстренными службами и сообщали о проблемных участках дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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