Опасные отходы из Березников примут другие территории Пермского края

Проблему с размещением отходов от промпредприятий в Березниках решат за счет местного, а также соседних полигонов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) будет решена проблема с размещением отходов IV—V классов опасности, которые производят местные промышленные предприятия. Решено свозить отходы в Горнозаводск и Чусовой, а также расширить местный мусорный полигон. Вопрос обсуждался 17 января на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Речь идет о размещении промотходов, которые, в том числе, относятся к классу строительных. Для этого березниковский мусорный полигон был оснащен дробилкой. Она принимает эти отходы, дробит их. После переработки их можно как захоранивать, так и использовать вторично в качестве стройматериалов. Второе: у промышленных предприятий заключены договоры [на размещение отходов] с близлежащими полигонами в Горнозаводске и Чусовом», — пояснил URA.RU председатель комитета, депутат Антон Удальев.

О каких именно объемах размещения опасных отходов идет речь, Удальев уточнить затруднился, пояснив, что «в масштабах Березниковско-Соликамского промузла он гигантский». В свою очередь министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин отметил, что часть переработанного мусора пойдет на отсыпку дорог. Также проблему предложено решить за счет дополнительной карты — увеличения площади мусорного полигона в Березниках с подготовкой под размещение отходов в соответствие с экологическими нормами. Проект строительства новой карты сейчас разрабатывается.

Проблему размещения опасных промотходов в Березниках год назад озвучил депутатам краевого парламента директор по производству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин. Топ-менеджер «Уралкалия» назвал ситуацию «сложной» и пояснил, что заводы вынуждены складировать отходы на собственных площадках.