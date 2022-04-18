Топ-менеджер «Уралкалия» заявил о проблеме пермских предприятий

Промышленные предприятия «стоят в неудобной позе», заявил топ-менеджер «Уралкалия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятия Березников в Пермском крае столкнулись с нехваткой полигонов для утилизации промышленных отходов. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 19 апреля заявил директор по производству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин.

«У [промышленных предприятий] сейчас сложное положение. Полигон, куда мы возили, закрыт. Отходы нам возить некуда. Пока на своих площадках собираем. Но, коллеги, ситуация не очень хорошая», — заявил он.

По его словам, пока «Уралкалий» отвозит отходы в Полазну, Добрянку, Пермь и немного в Лысьву. Министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин заявил, что для того, чтобы промышленные отходы принимал действующий полигон в Березниках, там должна быть установлена дробилка. Другой вариант — оснащение отдельной площадки для складирования отходов и их дальнейшего транспортирования в Полазну. «У нас есть дробилка. Мы не говорим про ЖБК, про металлолом. Но у нас много других отходов. Резина, например, которую мы никак не можем утилизировать. Добрянка и Полазна у нас не берут. Надо бы совместно проработать этот вопрос», — обратился Евгений Зыбин к Артему Балахнину.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев предложил решением комитета обязать правительство края проработать этот вопрос. По его словам, проблема находится в совместном ведении минЖКХ и министерства природных ресурсов.