Тюменских депутатов научат раскрывать свои доходы

В Тюменской облдуме пройдет семинар по заполнению деклараций
Депутатов Тюменской областной думы научат правильно заполнять декларации о своих доходах и расходах. Соответствующий семинар пройдет 31 января, сообщается на сайте регионального парламента.
«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Типичные нарушения, выявляемые в надзорной деятельности», — так звучит тема одного из докладов, с которым выступит в думе сотрудник региональной прокуратуры Марина Исенова.
По итогам декларационной компании 2022 года, самым богатым депутатом Тюменской облдумы стал Игорь Нак. Его доход составил 92,2 млн рублей.
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