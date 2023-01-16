Тюменских депутатов научат раскрывать свои доходы

В Тюменской облдуме пройдет семинар по заполнению деклараций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатов Тюменской областной думы научат правильно заполнять декларации о своих доходах и расходах. Соответствующий семинар пройдет 31 января, сообщается на сайте регионального парламента.

«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Типичные нарушения, выявляемые в надзорной деятельности», — так звучит тема одного из докладов, с которым выступит в думе сотрудник региональной прокуратуры Марина Исенова.

По итогам декларационной компании 2022 года, самым богатым депутатом Тюменской облдумы стал Игорь Нак. Его доход составил 92,2 млн рублей.