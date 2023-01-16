16 января 2023

Тюменских депутатов научат раскрывать свои доходы

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В Тюменской облдуме пройдет семинар по заполнению деклараций Фото:

Депутатов Тюменской областной думы научат правильно заполнять декларации о своих доходах и расходах. Соответствующий семинар пройдет 31 января, сообщается на сайте регионального парламента.

«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Типичные нарушения, выявляемые в надзорной деятельности», — так звучит тема одного из докладов, с которым выступит в думе сотрудник региональной прокуратуры Марина Исенова.

По итогам декларационной компании 2022 года, самым богатым депутатом Тюменской облдумы стал Игорь Нак. Его доход составил 92,2 млн рублей.

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Депутатов Тюменской областной думы научат правильно заполнять декларации о своих доходах и расходах. Соответствующий семинар пройдет 31 января, сообщается на сайте регионального парламента. «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Типичные нарушения, выявляемые в надзорной деятельности», — так звучит тема одного из докладов, с которым выступит в думе сотрудник региональной прокуратуры Марина Исенова. По итогам декларационной компании 2022 года, самым богатым депутатом Тюменской облдумы стал Игорь Нак. Его доход составил 92,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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