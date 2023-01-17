17 января 2023
16 января 2023

Ребенку из Тюмени компенсируют некачественную медицинскую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, дети, детская поликлиника
Двухлетней тюменке вовремя не диагностировали сахарный диабет Фото:

В Тюмени ребенок. который попал в больницу из-за некачественной медицинской помощи, получит компенсацию в размере 230 тыс. рублей. Об этом в своем telegram-кканале сообщает прокуратура Тюменской области. С иском к медучреждению обратилась мать двухлетней девочки.

«Двухлетней тюменке, предъявлявшей жалобы на боли в животе, в 17 поликлинике города была некачественно оказана медицинская помощь. В частности, проведена несвоевременная диагностика сахарного диабета и задержано начало лечения. Это повлекло ее экстренную госпитализацию и дальнейшее стационарное лечение», — говорится в сообщении.

Дело рассмотрели с участием работника прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Он дал заключение об обоснованности предъявляемых требований. В итоге суд вынес решение о взыскании с ответчиков в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 230 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что компенсацию выплатили девочке, на которую летом 2022 года упало дерево. Ответчик заплатил в пользу пострадавшей 329 тыс. рублей.

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В Тюмени ребенок. который попал в больницу из-за некачественной медицинской помощи, получит компенсацию в размере 230 тыс. рублей. Об этом в своем telegram-кканале сообщает прокуратура Тюменской области. С иском к медучреждению обратилась мать двухлетней девочки. «Двухлетней тюменке, предъявлявшей жалобы на боли в животе, в 17 поликлинике города была некачественно оказана медицинская помощь. В частности, проведена несвоевременная диагностика сахарного диабета и задержано начало лечения. Это повлекло ее экстренную госпитализацию и дальнейшее стационарное лечение», — говорится в сообщении. Дело рассмотрели с участием работника прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Он дал заключение об обоснованности предъявляемых требований. В итоге суд вынес решение о взыскании с ответчиков в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 230 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что компенсацию выплатили девочке, на которую летом 2022 года упало дерево. Ответчик заплатил в пользу пострадавшей 329 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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