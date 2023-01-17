17 января 2023

УФСИН в ХМАО требует изменить меру пресечения Рае Мамедовой, оскорбившей русских

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Сотрудники УФСИН готовят обращение в суд Фото:

УФСИН в ХМАО готовит обращение в суд из-за нарушения меры пресечения Раей Мамедовой, обвиняемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках организации контроля за действиями жительницы Сургута, состоящей на учете в уголовно-исполнительной инспекции, выявлено нарушение меры пресечения в виде запрета определенных действий, установленных судом. Материалы по данному факту будут направлены в суд для вынесения процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

Еще в начале следствия по уголовному делу за разжигание межнациональной ненависти суд назначил Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Несмотря на запрет, Мамедова разместила в иностранном интернет издании видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции, а также заявила о притеснениях со стороны русского народа.

Ранее URA.RU сообщало, что у полиции ХМАО появились вопросы к Мамедовой после ее нового скандального заявления. Правоохранители инициировали доследственную проверку.

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УФСИН в ХМАО готовит обращение в суд из-за нарушения меры пресечения Раей Мамедовой, обвиняемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках организации контроля за действиями жительницы Сургута, состоящей на учете в уголовно-исполнительной инспекции, выявлено нарушение меры пресечения в виде запрета определенных действий, установленных судом. Материалы по данному факту будут направлены в суд для вынесения процессуального решения», — сообщили в ведомстве. Еще в начале следствия по уголовному делу за разжигание межнациональной ненависти суд назначил Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Несмотря на запрет, Мамедова разместила в иностранном интернет издании видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции, а также заявила о притеснениях со стороны русского народа. Ранее URA.RU сообщало, что у полиции ХМАО появились вопросы к Мамедовой после ее нового скандального заявления. Правоохранители инициировали доследственную проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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