В ЯНАО водителю-курьеру готовы платить больше, чем управленцу в местной администрации

18 января 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске водителю-курьеру обещают зарплату до 192 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) ищут водителя-курьера в Сбермаркет, которому обещают зарплату больше, чем у замначальника управления образования в администрации Губкинского. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, зарплата соискателя может достичь 192 тысяч рублей. «ООО „Департамент Ф53“: требуется водитель-курьер в Сбермаркет. Зарплата до 192 000 рублей на руки. Полная занятость, полный день. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП», — говорится в вакансии. В обязанности сотрудника на указанной должности входит доставка заказанных товаров из магазина клиентам. При этом обязательно наличие прав категории В и личного автомобиля, обслуживание которого берет на себя работодатель. Отмечается, что сотрудник может сам выбрать время, график, район и количество рабочих дней, вплоть до работы вахтовым методом. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Губкинского ищут замначальника управления образования и начальников отделов. Первому готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц, а начальникам отделов от 70 до 93 тысяч рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут водителя-курьера в Сбермаркет, которому обещают зарплату больше, чем у замначальника управления образования в администрации Губкинского. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, зарплата соискателя может достичь 192 тысяч рублей. «ООО „Департамент Ф53“: требуется водитель-курьер в Сбермаркет. Зарплата до 192 000 рублей на руки. Полная занятость, полный день. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП», — говорится в вакансии. В обязанности сотрудника на указанной должности входит доставка заказанных товаров из магазина клиентам. При этом обязательно наличие прав категории В и личного автомобиля, обслуживание которого берет на себя работодатель. Отмечается, что сотрудник может сам выбрать время, график, район и количество рабочих дней, вплоть до работы вахтовым методом. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Губкинского ищут замначальника управления образования и начальников отделов. Первому готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц, а начальникам отделов от 70 до 93 тысяч рублей.