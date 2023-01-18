Мобилизованный из Челябинска разыскивает девушку, связавшую ему свитер

19 января 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Военный хочет найти и отблагодарить девушку за свитер Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный танкист из Челябинска Сергей с позывным «Книга» разыскивает девушку, связавшую и отправившую в качестве гуманитарной помощи свитер, который теперь согревает его. По словам военного, свитер был очень востребован при прохождении боевого слаживания. «Я ещё в Челябинске взял из гуманитарки роскошный шерстяной свитер, в нём лежало письмо от девушки и её мамы. Девушку зовут Фатима, ей 25 лет и свитер она вязала вместе с мамой. Он роскошный – идеально подошел на мои длинные руки, на мой нестандартный рост, а мы постоянно находились на занятиях в поле, и он был очень востребован», - рассказал корреспонденту URA.RU военный. По словам «Книги», он не знает, сколько у женщин ушло времени на изготовление свитера, но он им благодарен. Военные получили от жителей большое количество добротных вязанных вещей. Иногда, по словам Сергея, складывалось впечатление, что их слишком сильно опекали гуманитаркой. Ранее Сергей «Книга» рассказал об учебнике по подготовке офицеров запаса сухопутных войск, который он купил 25 лет назад. По его словам, книга, написанная в прошлом веке, до сих пор актуальна и помогает ему в военном деле.

Мобилизованный танкист из Челябинска Сергей с позывным «Книга» разыскивает девушку, связавшую и отправившую в качестве гуманитарной помощи свитер, который теперь согревает его. По словам военного, свитер был очень востребован при прохождении боевого слаживания. «Я ещё в Челябинске взял из гуманитарки роскошный шерстяной свитер, в нём лежало письмо от девушки и её мамы. Девушку зовут Фатима, ей 25 лет и свитер она вязала вместе с мамой. Он роскошный – идеально подошел на мои длинные руки, на мой нестандартный рост, а мы постоянно находились на занятиях в поле, и он был очень востребован», - рассказал корреспонденту URA.RU военный. По словам «Книги», он не знает, сколько у женщин ушло времени на изготовление свитера, но он им благодарен. Военные получили от жителей большое количество добротных вязанных вещей. Иногда, по словам Сергея, складывалось впечатление, что их слишком сильно опекали гуманитаркой. Ранее Сергей «Книга» рассказал об учебнике по подготовке офицеров запаса сухопутных войск, который он купил 25 лет назад. По его словам, книга, написанная в прошлом веке, до сих пор актуальна и помогает ему в военном деле.