Челябинцу помогает на фронте купленная 25 лет назад книга. Видео

18 января 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

По словам военного, книга «Подготовка офицеров запаса сухопутных войск» 1989 года выпуска до сих пор актуальна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованному жителю Челябинска Сергею помогает постигать азы военного дела книга по подготовке офицеров запаса сухопутных войск, которую он купил 25 лет назад, проходя срочную службу в армии. По словам мужчины, данные в книге до сих пор актуальны. «Я гражданский, многих вещей не улавливаю. Поэтому, когда мы с „Феликсом“ [командир роты, бывший кадровый военный, — прим. URA.RU] первый раз увиделись, я спросил его: знания в моей книге актуальны, она еще действительна? Так она 1989 года издания, но это азы, азбука военного дела, и для меня, гражданского человека, спокойнее с ней», — рассказал URA.RU челябинец. На фронте мужчина успевает не только читать, но и писать. Сергей пишет рассказы о происходящем. По словам бойца, в нынешних реалиях слово имеет очень большую силу. Своим рассказом «Флатландия» он поделился с сослуживцами, и семьей. Всем понравилось. «Писал „Флатландию“ уже здесь, в первые моменты приезда на Луганщину. Я это и описал в тексте: мы тогда вгрызались в землю и было не до письма, но как выдалась минутка, я его выложил на бумагу. И если что-то еще будет проситься наружу, обязательно изложу», — поделился челябинец. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Ежедневно российские военнослужащие выполняют задачи по защите жителей освобожденных территорий от агрессии со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованному жителю Челябинска Сергею помогает постигать азы военного дела книга по подготовке офицеров запаса сухопутных войск, которую он купил 25 лет назад, проходя срочную службу в армии. По словам мужчины, данные в книге до сих пор актуальны. «Я гражданский, многих вещей не улавливаю. Поэтому, когда мы с „Феликсом“ [командир роты, бывший кадровый военный, — прим. URA.RU] первый раз увиделись, я спросил его: знания в моей книге актуальны, она еще действительна? Так она 1989 года издания, но это азы, азбука военного дела, и для меня, гражданского человека, спокойнее с ней», — рассказал URA.RU челябинец. На фронте мужчина успевает не только читать, но и писать. Сергей пишет рассказы о происходящем. По словам бойца, в нынешних реалиях слово имеет очень большую силу. Своим рассказом «Флатландия» он поделился с сослуживцами, и семьей. Всем понравилось. «Писал „Флатландию“ уже здесь, в первые моменты приезда на Луганщину. Я это и описал в тексте: мы тогда вгрызались в землю и было не до письма, но как выдалась минутка, я его выложил на бумагу. И если что-то еще будет проситься наружу, обязательно изложу», — поделился челябинец. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Ежедневно российские военнослужащие выполняют задачи по защите жителей освобожденных территорий от агрессии со стороны ВСУ.