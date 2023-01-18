18 января 2023

Трамвайную ветку в Академическом в Екатеринбурге планируют сдать раньше срока. Фото

Трамвайная ветка в Академическом в Екатеринбурге будет готова к 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, город екатеринбург, проспект ленина, трамвайные пути
На данный момент построена одна треть трамвайной ветки в Академическом (архивное фото) Фото:

Строительство трамвайной ветки в районе Академический в Екатеринбурге идет с опережением. Новые пути могут появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла о более поздних сроках. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своем telegram-канале.

«Строительство трамвайной линии в Академический район ведется опережающими темпами. Первоначально планировалось завершить объект лишь к концу 2024 года, однако перед подрядчиком поставлена задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга», — заявил Орлов.

По его слова, на данный момент выполнена треть работ. «От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина», — рассказал глава города. Также в промежутке от Краснолесья до улицы Павла Шаманова благоустраивают грунтовые основания путей.

Орлов также подчеркнул, что строительство новой трамвайной ветки вызывает у местных жителей неудобства. «Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне», — резюмировал Орлов.

Ранее стало известно, что на трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга потратят 15,22 млрд рублей. На ветке из района в центр города запланированы 14 остановок.

На данном этапе трамвайные пути в Академическом выглядят таким образом
Фото:
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Строительство трамвайной ветки в районе Академический в Екатеринбурге идет с опережением. Новые пути могут появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла о более поздних сроках. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своем telegram-канале. «Строительство трамвайной линии в Академический район ведется опережающими темпами. Первоначально планировалось завершить объект лишь к концу 2024 года, однако перед подрядчиком поставлена задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга», — заявил Орлов. По его слова, на данный момент выполнена треть работ. «От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решетки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина», — рассказал глава города. Также в промежутке от Краснолесья до улицы Павла Шаманова благоустраивают грунтовые основания путей. Орлов также подчеркнул, что строительство новой трамвайной ветки вызывает у местных жителей неудобства. «Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне», — резюмировал Орлов. Ранее стало известно, что на трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга потратят 15,22 млрд рублей. На ветке из района в центр города запланированы 14 остановок.
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