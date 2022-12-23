В Екатеринбурге потратят десятки миллиардов на новую трамвайную ветку

24 декабря 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

На трамвайную ветку в Академический потратят 15,22 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга потратят 15,22 млрд рублей. Постановление о соответствующем концессионном соглашении подписал мэр Алексей Орлов. Об этом заявили в пресс-службе города. «В Екатеринбурге на трамвайную ветку в Академический потратят 15,22 млрд рублей. Такова ориентировочная стоимость работ по концессионному соглашению, которое планирует заключить мэрия», — пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что ветку должны передать для использования инвестору. В документе, который подписал глава города говорится, что в примерную стоимость работ входит 1,1 млрд рублей на проектно-изыскательские работы, 2,8 млрд рублей — на строительство почти 20 км трамвайного пути, 5,4 млрд рублей — на строительство депо. Еще 202 млн рублей потратят на реконструкцию действующего участка, а 414,3 млн рублей — на строительство трех тяговых подстанций, пишет издание. На ветке из района в центр города запланированы 14 остановок. Первый этап строительства уже идет. Мэр Алексей Орлов считает, что для такой ветки идеально подойдут трехсекционные вагоны.

На трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга потратят 15,22 млрд рублей. Постановление о соответствующем концессионном соглашении подписал мэр Алексей Орлов. Об этом заявили в пресс-службе города. «В Екатеринбурге на трамвайную ветку в Академический потратят 15,22 млрд рублей. Такова ориентировочная стоимость работ по концессионному соглашению, которое планирует заключить мэрия», — пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что ветку должны передать для использования инвестору. В документе, который подписал глава города говорится, что в примерную стоимость работ входит 1,1 млрд рублей на проектно-изыскательские работы, 2,8 млрд рублей — на строительство почти 20 км трамвайного пути, 5,4 млрд рублей — на строительство депо. Еще 202 млн рублей потратят на реконструкцию действующего участка, а 414,3 млн рублей — на строительство трех тяговых подстанций, пишет издание. На ветке из района в центр города запланированы 14 остановок. Первый этап строительства уже идет. Мэр Алексей Орлов считает, что для такой ветки идеально подойдут трехсекционные вагоны.