В деле ОПГ экс-замглавы Челябинска Конарева появились новые эпизоды взяток

В деле ОПГ экс-замглавы Челябинска Конарева появились новые взятки

В деле Петра Конарева и его соратников появилось сразу шесть новых эпизодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В деле бывшего вице-мэра Челябинска Петр Конарев и трех его предполагаемых сообщников появились шесть новых эпизодов взяток. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий получены сведения о взятках, полученных от владельцев нестационарных торговых точек Конаревым, а также сотрудниками МКУ „Городская среда“ Александром Грезевым, Сергеем Любимовым и Вадимом Левченко. Всего выявлено шесть новых эпизодов: суммы составили 22 тысячи, 120 тысяч, 132 тысячи, 210 тысяч, 242 тысячи и 262 тысячи рублей — почти на 1 млн рублей. Взамен злоумышленники прикрывали работу незаконных ларьков и киосков, покровительствовали их владельцам», — пояснил инсайдер.

Соответственно, было возбуждено шесть уголовных дел. Еще два уголовных дела по выявленным дополнительно эпизодам получения взяток на общую сумму порядка 1,5 млн рублей возбудили на прошлой неделе. На момент подготовки новости в пресс-службе управления СКР не ответили на звонок.

По версии следствия, Конарев возглавлял организованную преступную группировку (ОПГ) из руководителей «Городской среды», обложившую поборами предпринимателей. Бывшего замдиректора «Городской среды» Любимова и его экс-начальника Грезева задержали оперативники областного полицейского главка 11 июня 2022 года. Им предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 3 млн рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Второго бывшего замдиректора МКУ, Левченко, задержали 20 июля. Самого Конарева задержали 9 сентября по дороге в аэропорт Кольцово сотрудники ФСБ при попытке скрыться из Челябинска.

Грезев, Любимов, Левченко, а также Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Причиной стали результаты проверок, инициированных властями Челябинска.