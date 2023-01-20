Главы российских городов восхитились Пермью

В Перми провели заседание правления Союза российских городов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермь понравилась главам городов России, которые прибыли оценить подготовку к ее 300-летию. В частности, мэр Рязани Елена Сорокина восхитилась тем, что удалось сделать к юбилею, об этом в своем telegram-канале рассказал глава Перми Алексей Демкин.

«После деловой программы показали коллегам из других муниципалитетов наш город. Резюме: понравился. Правление Союза российских городов высоко оценило подготовку Перми к 300-летию. Глава администрации Рязани Елена Сорокина высказала восхищение тем, как много удалось сделать», — написал Демкин в telegram-канале.

Главам российских городов показали несколько обновленных и построенных к юбилею Перми объектов. Это театр юного зрителя, новый корпус гимназии №17, эспланада и Дворец молодежи.

Ранее в Перми провели расширенное заседание правления Союза российских городов. В нем приняли участие более 50 человек, среди них руководители крупных городов страны: Краснодара, Ставрополя, Тюмени, также в делегацию вошли представители федеральных структур. На данный момент Союз объединяет около сотни крупных и средних городов России.