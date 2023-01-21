В Екатеринбурге задержали рейс в Иркутск на семь часов. Скрин

22 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Рейс Екатеринбург — Иркутск задержан на семь часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-295, летящий из Екатеринбурга до Иркутска, на семь часов. Самолет должен был вылететь 22 января в 22:25, однако теперь вылет состоится на следующий день в 05:05, сообщается на сайте аэропорта на онлайн-табло. «Рейс U6-295 Екатеринбург — Иркутск задержан до 05:05 23 января», — говорится в сообщении на онлайн-табло. Данный рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал. Также на сайте Кольцово сообщается о задержании двух рейсов — в Санкт-Петербург и Якутск. Рейс до Пулково (СПБ) должен был состояться 22 января в 12:30. Теперь, по данным онлайн-табло, самолет вылетит только 23 января в 11:40. Второй рейс задержан на 11 часов. Самолет до Якутска должен был вылететь из Екатеринбурга 22 января в 20:40, но теперь вылет состоится только 23 января в 19:40. Оба рейса выполняет авиакомпания «Якутия». Рейс Екатеринбург — Иркутск задержан на семь часов Фото: сайт аэропорта Кольцово Самолет до Санкт-Петербурга вылетит 23 января в 11:40 Фото: сайт аэропорта Кольцово Рейс до Якутска задержан на 11 часов Фото: сайт аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали рейс U6-295, летящий из Екатеринбурга до Иркутска, на семь часов. Самолет должен был вылететь 22 января в 22:25, однако теперь вылет состоится на следующий день в 05:05, сообщается на сайте аэропорта на онлайн-табло. «Рейс U6-295 Екатеринбург — Иркутск задержан до 05:05 23 января», — говорится в сообщении на онлайн-табло. Данный рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал. Также на сайте Кольцово сообщается о задержании двух рейсов — в Санкт-Петербург и Якутск. Рейс до Пулково (СПБ) должен был состояться 22 января в 12:30. Теперь, по данным онлайн-табло, самолет вылетит только 23 января в 11:40. Второй рейс задержан на 11 часов. Самолет до Якутска должен был вылететь из Екатеринбурга 22 января в 20:40, но теперь вылет состоится только 23 января в 19:40. Оба рейса выполняет авиакомпания «Якутия».