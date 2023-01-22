Правительство РФ откладывает строительство автомагистрали Екатеринбург — Краснодар

Протяженность Юго-Западной хорды от Урала до Краснодара должна была составить 1,7 тысяч км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ откладывает строительство важной дорожной артерии на Урале. Речь идет о трассе Екатеринбург — Краснодар. Она должна была пройти через строящуюся М-12, через Самару, Тольятти, Саратов и далее — в Краснодар.

«Работы над будущей трассой Екатеринбург — Самара — Краснодар ограничили проектированием. Вместо 15,3 млрд рублей на строительство выделят 4 млрд рублей», — пишет «Коммерсантъ».

Ранее URA.RU писало, что протяженность трассы Екатеринбург — Краснодар составит чуть более1,6 тысяч км. Время в пути до Черноморского побережья получится сократить почти на 10 часов.