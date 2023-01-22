22 января 2023
21 января 2023

Правительство РФ откладывает строительство автомагистрали Екатеринбург — Краснодар

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, екад, челябинский тракт, трасса м5, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Протяженность Юго-Западной хорды от Урала до Краснодара должна была составить 1,7 тысяч км Фото:

Правительство РФ откладывает строительство важной дорожной артерии на Урале. Речь идет о трассе Екатеринбург — Краснодар. Она должна была пройти через строящуюся М-12, через Самару, Тольятти, Саратов и далее — в Краснодар.

«Работы над будущей трассой Екатеринбург — Самара — Краснодар ограничили проектированием. Вместо 15,3 млрд рублей на строительство выделят 4 млрд рублей», — пишет «Коммерсантъ».

Ранее URA.RU писало, что протяженность трассы Екатеринбург — Краснодар составит чуть более1,6 тысяч км. Время в пути до Черноморского побережья получится сократить почти на 10 часов.

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Правительство РФ откладывает строительство важной дорожной артерии на Урале. Речь идет о трассе Екатеринбург — Краснодар. Она должна была пройти через строящуюся М-12, через Самару, Тольятти, Саратов и далее — в Краснодар. «Работы над будущей трассой Екатеринбург — Самара — Краснодар ограничили проектированием. Вместо 15,3 млрд рублей на строительство выделят 4 млрд рублей», — пишет «Коммерсантъ». Ранее URA.RU писало, что протяженность трассы Екатеринбург — Краснодар составит чуть более1,6 тысяч км. Время в пути до Черноморского побережья получится сократить почти на 10 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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