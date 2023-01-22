Махонин дал поручение министру по поддержке пермских олимпийцев

23 января 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Бюджет в текущем году увеличат до 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские власти увеличат бюджет до 30 млн рублей, выделяемый на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. Такое поручение глава края Дмитрий Махонин дал министру физкультуры и спорта Татьяне Чесноковой, сообщает сайт правительства региона. «По поручению губернатора Прикамья, в три раза — до 30 млн руб.— будет увеличен объем средств на материально-техническое обеспечение членов сборных команд», — передает сайт кабина. В 2022 году из Пермского края в состав олимпийской сборной вошли 26 спортсменов из Пермского края. Также министр в ходе беседы с губернатором отчиталась, что в крае при бюджетной поддержке будут реализованы множества спортивных мероприятий в 2023 году. Так власти выделят 59 млн рублей на физкультурные мероприятия для школьников, более 100 млн рублей на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Качке, 10,5 млн рублей на «Центр баскетбола» в Перми. Также Чеснокова сообщила, что в Пермском крае за два года увеличилось количество жителей, регулярно занимающихся спортом. Сейчас их доля около 50%, в планах увеличить показатель до 55%.

Пермские власти увеличат бюджет до 30 млн рублей, выделяемый на пермских спортсменов-членов олимпийских сборных. Такое поручение глава края Дмитрий Махонин дал министру физкультуры и спорта Татьяне Чесноковой, сообщает сайт правительства региона. «По поручению губернатора Прикамья, в три раза — до 30 млн руб.— будет увеличен объем средств на материально-техническое обеспечение членов сборных команд», — передает сайт кабина. В 2022 году из Пермского края в состав олимпийской сборной вошли 26 спортсменов из Пермского края. Также министр в ходе беседы с губернатором отчиталась, что в крае при бюджетной поддержке будут реализованы множества спортивных мероприятий в 2023 году. Так власти выделят 59 млн рублей на физкультурные мероприятия для школьников, более 100 млн рублей на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Качке, 10,5 млн рублей на «Центр баскетбола» в Перми. Также Чеснокова сообщила, что в Пермском крае за два года увеличилось количество жителей, регулярно занимающихся спортом. Сейчас их доля около 50%, в планах увеличить показатель до 55%.