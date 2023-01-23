Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов выступят в Перми на ледовом шоу Навки

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Мюзикл на льду театра на льду “Воскресенье” “Белоснежка и 7 богатырей”. Сургут, ледовое шоу, фигурное катание
Ледовое шоу состоится в УДС «Молот» Фото:

Продюсерская компании Navka Show фигуристки Татьяны Навки в Перми представит ледовое шоу «Аленький цветочек». Главные роли в нем исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов, указано на сайте проекта. Музыкальные партии в шоу озвучивают звезды российской эстрады.

«Шоу „Аленький Цветочек“ — это синергия великолепного фигурного катания, роскошных костюмов и конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. Ведущие музыкальные партии озвучивают Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой, Филипп Киркоров и вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого» — говорится в афише.

В Перми шоу можно будет увидеть в УДС «Молот» 25 марта. Стоимость билетов варьируется от одной до четырех тысяч рублей.

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Продюсерская компании Navka Show фигуристки Татьяны Навки в Перми представит ледовое шоу «Аленький цветочек». Главные роли в нем исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов, указано на сайте проекта. Музыкальные партии в шоу озвучивают звезды российской эстрады. «Шоу „Аленький Цветочек“ — это синергия великолепного фигурного катания, роскошных костюмов и конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. Ведущие музыкальные партии озвучивают Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой, Филипп Киркоров и вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого» — говорится в афише. В Перми шоу можно будет увидеть в УДС «Молот» 25 марта. Стоимость билетов варьируется от одной до четырех тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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