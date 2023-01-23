Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов выступят в Перми на ледовом шоу Навки

Ледовое шоу состоится в УДС «Молот» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Продюсерская компании Navka Show фигуристки Татьяны Навки в Перми представит ледовое шоу «Аленький цветочек». Главные роли в нем исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов, указано на сайте проекта. Музыкальные партии в шоу озвучивают звезды российской эстрады.

«Шоу „Аленький Цветочек“ — это синергия великолепного фигурного катания, роскошных костюмов и конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. Ведущие музыкальные партии озвучивают Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой, Филипп Киркоров и вокальная арт-группа SOPRANO Турецкого» — говорится в афише.

В Перми шоу можно будет увидеть в УДС «Молот» 25 марта. Стоимость билетов варьируется от одной до четырех тысяч рублей.