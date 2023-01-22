Челябинский минздрав проводит проверку в областном роддоме

Челябинский минздрав проверит областной роддом на качество лечения Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский минздрав проводит проверку в областном перинатальном центре (ОПЦ) на Воровского, 70. Поводом, как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, послужили жалобы пациенток в социальных сетях на бездействие медперсонала.

«Дочь экстренно забрали на скорой в ночь с 19 на 20 января. Диагноз — преэклампсия. Обезболивающих нет. Нет даже валерьянки или пустырника», — написала Ольга Г. в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

По словам женщины, о том, что в лечебном учреждении нет обезболивающих, сказал дежурный врач, а медсестра, дежурившая в эту ночь, спала и ее с трудом разбудили. Так как пациенткой никто не занимался, она написала отказ от госпитализации.

Ольга планирует направить жалобу в Минздрав РФ и прокуратуру. В комментариях под постом откликнулась еще одна женщина, назвав работу роддома «беспределом». URA.RU направило запрос в минздрав региона.

«Начинаем проверку качества и безопасности медицинской помощи. Будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом. Пациентку либо ее законного представителя пригласят для ознакомления с результатами. По информации ОПЦ, в медучреждении имеются все лекарственные средства», — ответили URA.RU в пресс-службе.