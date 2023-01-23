В Нижнем Тагиле экскаватор ковшом протаранил автобус с пассажирами. Фото

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В Нижнем Тагиле столкнулись и экскаватор Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) столкнулись и экскаватор. В пассажирском автобусе в момент столкновения находилось 10 человек. По факту аварии проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

«Водитель экскаватора, следуя по улице Быкова, при повороте направо не предоставил преимущество и допустил столкновение с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса. Медики осмотрели его на месте и отпустили домой. Травмы получил 36-летний пассажир автобуса. С ушибами его увезли в больницу», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области погиб пассажир грузовика, врезавшегося в прицеп. Трагедия произошла на 312-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Фото:
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) столкнулись и экскаватор. В пассажирском автобусе в момент столкновения находилось 10 человек. По факту аварии проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. «Водитель экскаватора, следуя по улице Быкова, при повороте направо не предоставил преимущество и допустил столкновение с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса. Медики осмотрели его на месте и отпустили домой. Травмы получил 36-летний пассажир автобуса. С ушибами его увезли в больницу», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области погиб пассажир грузовика, врезавшегося в прицеп. Трагедия произошла на 312-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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