В Нижнем Тагиле столкнулись и экскаваторФото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) столкнулись и экскаватор. В пассажирском автобусе в момент столкновения находилось 10 человек. По факту аварии проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
«Водитель экскаватора, следуя по улице Быкова, при повороте направо не предоставил преимущество и допустил столкновение с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса. Медики осмотрели его на месте и отпустили домой. Травмы получил 36-летний пассажир автобуса. С ушибами его увезли в больницу», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области погиб пассажир грузовика, врезавшегося в прицеп. Трагедия произошла на 312-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) столкнулись и экскаватор. В пассажирском автобусе в момент столкновения находилось 10 человек. По факту аварии проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. «Водитель экскаватора, следуя по улице Быкова, при повороте направо не предоставил преимущество и допустил столкновение с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса. Медики осмотрели его на месте и отпустили домой. Травмы получил 36-летний пассажир автобуса. С ушибами его увезли в больницу», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области погиб пассажир грузовика, врезавшегося в прицеп. Трагедия произошла на 312-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.