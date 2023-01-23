23 января 2023
22 января 2023

В Тюменской области отменили карантин по опасной болезни

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Карантин в селе продлился почти полтора месяца Фото:

В селе Иска Нижнетавдинского района Тюменской области отменят карантин по бешенству, который длился почти полтора месяца. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона.

«Отменить с 24 января карантин по бешенству животных на территории села Иска Нижнетавдинского района Тюменской области. Проект подготовлен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращения распространения его возбудителя», — говорится в документах, разработанных управлением ветеринарии региона.

Карантин в сельском поселении был объявлен 12 декабря. Его ввели после того, как на территории одного из дворов нашли труп енотовидной собаки, зараженный опасным вирусом.

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В селе Иска Нижнетавдинского района Тюменской области отменят карантин по бешенству, который длился почти полтора месяца. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона. «Отменить с 24 января карантин по бешенству животных на территории села Иска Нижнетавдинского района Тюменской области. Проект подготовлен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращения распространения его возбудителя», — говорится в документах, разработанных управлением ветеринарии региона. Карантин в сельском поселении был объявлен 12 декабря. Его ввели после того, как на территории одного из дворов нашли труп енотовидной собаки, зараженный опасным вирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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