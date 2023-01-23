В Тюменской области отменили карантин по опасной болезни

В селе Иска Нижнетавдинского района Тюменской области отменят карантин по бешенству, который длился почти полтора месяца. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона.
«Отменить с 24 января карантин по бешенству животных на территории села Иска Нижнетавдинского района Тюменской области. Проект подготовлен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращения распространения его возбудителя», — говорится в документах, разработанных управлением ветеринарии региона.
Карантин в сельском поселении был объявлен 12 декабря. Его ввели после того, как на территории одного из дворов нашли труп енотовидной собаки, зараженный опасным вирусом.
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