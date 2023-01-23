В Челябинске нашли пропавшую девочку-подростка из Бурятии

Челябинские полицейские нашли 13- летнюю девочку из Бурятии, которая была объявлена в розыск неделю назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее на некоторое время направят в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).
«Школьница была доставлена в отдел полиции „Советский“. В настоящее время полицейские оформляют документы для помещения ее в ЦВСНП и последующей передачи законным представителям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее полицейские отыскали 15-летнюю девочку, которая уехала с помощью сервиса BlaBlaCar на юг. Подростка нашли в Адыгее. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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