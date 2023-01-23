23 января 2023

В Челябинске нашли пропавшую девочку-подростка из Бурятии

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Сотрудники полиции нашли подростка, и готовят документы для передачи ее родителям Фото:

Челябинские полицейские нашли 13- летнюю девочку из Бурятии, которая была объявлена в розыск неделю назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее на некоторое время направят в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

«Школьница была доставлена в отдел полиции „Советский“. В настоящее время полицейские оформляют документы для помещения ее в ЦВСНП и последующей передачи законным представителям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее полицейские отыскали 15-летнюю девочку, которая уехала с помощью сервиса BlaBlaCar на юг. Подростка нашли в Адыгее. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Челябинские полицейские нашли 13- летнюю девочку из Бурятии, которая была объявлена в розыск неделю назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее на некоторое время направят в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). «Школьница была доставлена в отдел полиции „Советский“. В настоящее время полицейские оформляют документы для помещения ее в ЦВСНП и последующей передачи законным представителям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ранее полицейские отыскали 15-летнюю девочку, которая уехала с помощью сервиса BlaBlaCar на юг. Подростка нашли в Адыгее. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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