21 января 2023
20 января 2023

В Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая на машине отправилась на Юг

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 21 января Фото:

Волонтеры в Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая 21 января ушла из дома. По предварительным данным, она могла отправится на машине в Краснодарский край.

«Воронина Анастасия Александровна, 15 лет. Передвигается в сторону Краснодарского края на машине Hyundai», — сообщается в паблике «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: худощавого телосложения, длинные русые волосы, голубые глаза, родинка над губой справа, косоглазие. Была одета в длинную серую куртку, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кому известно местонахождение девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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Волонтеры в Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая 21 января ушла из дома. По предварительным данным, она могла отправится на машине в Краснодарский край. «Воронина Анастасия Александровна, 15 лет. Передвигается в сторону Краснодарского края на машине Hyundai», — сообщается в паблике «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: худощавого телосложения, длинные русые волосы, голубые глаза, родинка над губой справа, косоглазие. Была одета в длинную серую куртку, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кому известно местонахождение девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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