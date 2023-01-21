В Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая на машине отправилась на Юг

22 января 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 21 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры в Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая 21 января ушла из дома. По предварительным данным, она могла отправится на машине в Краснодарский край. «Воронина Анастасия Александровна, 15 лет. Передвигается в сторону Краснодарского края на машине Hyundai», — сообщается в паблике «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: худощавого телосложения, длинные русые волосы, голубые глаза, родинка над губой справа, косоглазие. Была одета в длинную серую куртку, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кому известно местонахождение девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам. Паблик «Легион-СПАС — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры в Челябинске разыскивают девочку-подростка, которая 21 января ушла из дома. По предварительным данным, она могла отправится на машине в Краснодарский край. «Воронина Анастасия Александровна, 15 лет. Передвигается в сторону Краснодарского края на машине Hyundai», — сообщается в паблике «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: худощавого телосложения, длинные русые волосы, голубые глаза, родинка над губой справа, косоглазие. Была одета в длинную серую куртку, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кому известно местонахождение девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.