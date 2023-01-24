24 января 2023

В Челябинскую область вернутся снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в конце марта. Челябинск, снегопад, зонт
Снег будет идти в Челябинске двое суток подряд Фото:

Снегопады вернутся в Челябинскую область 27 и 28 января. Это следует из прогноза сайта Realmeteo и регионального ЦГМС.

«В ночь на пятницу, 27 января, местами пройдет снег. Он будет продолжаться весь день. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.

По данным Realmeteo, снегопад продолжится и на протяжении последующих суток — в субботу, 28 января. При этом региональные и федеральные синоптики расходятся в оценке прогнозируемой температуры. Челябинские специалисты считают, что в пятницу может потеплеть до нуля градусов. Синоптики Realmeteo считают, что днем 27 и 28 января термометры будут показывать 3-8 градусов мороза.

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Снегопады вернутся в Челябинскую область 27 и 28 января. Это следует из прогноза сайта Realmeteo и регионального ЦГМС. «В ночь на пятницу, 27 января, местами пройдет снег. Он будет продолжаться весь день. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. По данным Realmeteo, снегопад продолжится и на протяжении последующих суток — в субботу, 28 января. При этом региональные и федеральные синоптики расходятся в оценке прогнозируемой температуры. Челябинские специалисты считают, что в пятницу может потеплеть до нуля градусов. Синоптики Realmeteo считают, что днем 27 и 28 января термометры будут показывать 3-8 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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