В Челябинскую область вернутся снегопады. Скрин

25 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Снег будет идти в Челябинске двое суток подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снегопады вернутся в Челябинскую область 27 и 28 января. Это следует из прогноза сайта Realmeteo и регионального ЦГМС. «В ночь на пятницу, 27 января, местами пройдет снег. Он будет продолжаться весь день. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. По данным Realmeteo, снегопад продолжится и на протяжении последующих суток — в субботу, 28 января. При этом региональные и федеральные синоптики расходятся в оценке прогнозируемой температуры. Челябинские специалисты считают, что в пятницу может потеплеть до нуля градусов. Синоптики Realmeteo считают, что днем 27 и 28 января термометры будут показывать 3-8 градусов мороза. Скрин: сайт Realmeteo

Снегопады вернутся в Челябинскую область 27 и 28 января. Это следует из прогноза сайта Realmeteo и регионального ЦГМС. «В ночь на пятницу, 27 января, местами пройдет снег. Он будет продолжаться весь день. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. По данным Realmeteo, снегопад продолжится и на протяжении последующих суток — в субботу, 28 января. При этом региональные и федеральные синоптики расходятся в оценке прогнозируемой температуры. Челябинские специалисты считают, что в пятницу может потеплеть до нуля градусов. Синоптики Realmeteo считают, что днем 27 и 28 января термометры будут показывать 3-8 градусов мороза.