Пермскую компанию обязали оплатить сотруднику месяцы, когда он не работал

25 января 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Сотрудник получил деньги за вынужденный прогул Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителю Кунгура (Пермский край) работодатель выплатит более 80 тысяч рублей за вынужденный прогул. Четыре с половиной месяца мужчина не работал, потому что был незаконно уволен. Теперь суд постановил выплатить ему зарплату. «Истец был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Считает увольнение незаконным, поскольку свои смены отработал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено достоверных доказательств допущенных истцом прогулов», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. В итоге суд обязал компанию взять мужчину на работу обратно. Кроме того, ему должны выплатить 87 тысяч рублей — это средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Жителю Кунгура (Пермский край) работодатель выплатит более 80 тысяч рублей за вынужденный прогул. Четыре с половиной месяца мужчина не работал, потому что был незаконно уволен. Теперь суд постановил выплатить ему зарплату. «Истец был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Считает увольнение незаконным, поскольку свои смены отработал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено достоверных доказательств допущенных истцом прогулов», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. В итоге суд обязал компанию взять мужчину на работу обратно. Кроме того, ему должны выплатить 87 тысяч рублей — это средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.