Пермскую компанию обязали оплатить сотруднику месяцы, когда он не работал

Жителю Кунгура (Пермский край) работодатель выплатит более 80 тысяч рублей за вынужденный прогул. Четыре с половиной месяца мужчина не работал, потому что был незаконно уволен. Теперь суд постановил выплатить ему зарплату.
«Истец был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Считает увольнение незаконным, поскольку свои смены отработал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено достоверных доказательств допущенных истцом прогулов», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда.
В итоге суд обязал компанию взять мужчину на работу обратно. Кроме того, ему должны выплатить 87 тысяч рублей — это средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
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