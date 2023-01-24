24 января 2023

Пермскую компанию обязали оплатить сотруднику месяцы, когда он не работал

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник получил деньги за вынужденный прогул Фото:

Жителю Кунгура (Пермский край) работодатель выплатит более 80 тысяч рублей за вынужденный прогул. Четыре с половиной месяца мужчина не работал, потому что был незаконно уволен. Теперь суд постановил выплатить ему зарплату.

«Истец был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Считает увольнение незаконным, поскольку свои смены отработал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено достоверных доказательств допущенных истцом прогулов», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда.

В итоге суд обязал компанию взять мужчину на работу обратно. Кроме того, ему должны выплатить 87 тысяч рублей — это средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

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Жителю Кунгура (Пермский край) работодатель выплатит более 80 тысяч рублей за вынужденный прогул. Четыре с половиной месяца мужчина не работал, потому что был незаконно уволен. Теперь суд постановил выплатить ему зарплату. «Истец был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Считает увольнение незаконным, поскольку свои смены отработал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что ответчиком не представлено достоверных доказательств допущенных истцом прогулов», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. В итоге суд обязал компанию взять мужчину на работу обратно. Кроме того, ему должны выплатить 87 тысяч рублей — это средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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