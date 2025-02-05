Из Перми запустят рейсы в самый северный город мира

В 2025 году из Перми можно будет улететь в Норильск. Рейсы в самый северный город мира с населением более 100 тысяч человек будут осуществляться с 17 февраля, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Полетная программа по маршруту Пермь — Норильск начинается с 17 февраля. Самолеты будут летать по субботам. Время в пути: 3 часа 20 минут», — сказано на сайте аэропорта. Уточняется, что перелет будет осуществлять авиакомпания Nordstar. Рейсы стоят в расписании до 27 сентября.
Также появится рейс до Нарьян-Мара. В Ненецкий автономный округ самолеты будут летать по понедельникам и четвергам с 17 февраля по 20 марта. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «КрасАвиа». В министерстве транспорта Пермского края отметили, что туристам купить билеты в Норильск и Нарьян-Мар будет нельзя. Рейсы предназначены только для пермяков, которые летят работать вахтой в эти города.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году из Перми утверждены субсидированные рейсы по 13 направлениям. Улететь можно будет как в южные города, так и на север страны.
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