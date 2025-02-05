Кандидатом на должность мэра Лысьвы стал местный автодилер

Александр Пермяков является учредителем компании по продаже автомобилей
На должность главы Лысьвенского округа (Пермский край) появился новый кандидат. Мэром может стать директор компании «РУ7» Александр Пермяков.
«Краевые власти нашли кандидата на должность главы Лысьвенского округа. Им может стать генеральный директор и один из учредителей ООО „РУ7“ Александр Пермяков», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Сейчас Пермяков занимается продажей автомобилей. Его фирма «РУ7» была зарегистрирована в Чусовом в 2016 году. Пермяков — не первый кандидат на должность мэра Лысьвы. Ранее власти рассматривали кандидатуру замглавы Губахи Дмитрия Хлыбова.
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