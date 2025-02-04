Избитый табуретом житель Березников отсудил у коллеги 200 тысяч за страдания

В феврале 2023 года на одном из предприятий Березников (Пермский край) конфликт между двумя коллегами перерос в физическое насилие. Во время разногласий один из сотрудников несколько раз ударил другого табуретом и сломал ему руку. Это событие привело к уголовному делу, в рамках которого в июле 2024 года виновный осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщает Брезниковский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«После вынесенного решения суда пострадавший подал исковое заявление, требуя взыскать с бывшего коллеги 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания. В своем обращении истец указал, что травма вызывала у него сильную физическую боль, эмоциональный стресс, а также ограничила его способности — он долго находился на больничном, не мог помогать супруге по уходу за новорожденным ребенком и вести привычный образ жизни», — говорится в сообщении Березниковского городского суда.
Суд установил факт наличия нравственных и физических страданий у истца и, принимая во внимание обстоятельства конфликта, спровоцированный аморальным поведением самого истца, частично удовлетворил иск. В итоге с ответчика взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
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