04 февраля 2025

Избитый табуретом житель Березников отсудил у коллеги 200 тысяч за страдания

Березниковский городской суд: конфликт спровоцировало аморальное поведение истца
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Березников потребовал крупную сумму за моральный вред
Житель Березников потребовал крупную сумму за моральный вред Фото:

В феврале 2023 года на одном из предприятий Березников (Пермский край) конфликт между двумя коллегами перерос в физическое насилие. Во время разногласий один из сотрудников несколько раз ударил другого табуретом и сломал ему руку. Это событие привело к уголовному делу, в рамках которого в июле 2024 года виновный осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщает Брезниковский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте». 

«После вынесенного решения суда пострадавший подал исковое заявление, требуя взыскать с бывшего коллеги 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания. В своем обращении истец указал, что травма вызывала у него сильную физическую боль, эмоциональный стресс, а также ограничила его способности — он долго находился на больничном, не мог помогать супруге по уходу за новорожденным ребенком и вести привычный образ жизни», — говорится в сообщении Березниковского городского суда.

Суд установил факт наличия нравственных и физических страданий у истца и, принимая во внимание обстоятельства конфликта, спровоцированный аморальным поведением самого истца, частично удовлетворил иск. В итоге с ответчика взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

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В феврале 2023 года на одном из предприятий Березников (Пермский край) конфликт между двумя коллегами перерос в физическое насилие. Во время разногласий один из сотрудников несколько раз ударил другого табуретом и сломал ему руку. Это событие привело к уголовному делу, в рамках которого в июле 2024 года виновный осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщает Брезниковский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте».  «После вынесенного решения суда пострадавший подал исковое заявление, требуя взыскать с бывшего коллеги 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания. В своем обращении истец указал, что травма вызывала у него сильную физическую боль, эмоциональный стресс, а также ограничила его способности — он долго находился на больничном, не мог помогать супруге по уходу за новорожденным ребенком и вести привычный образ жизни», — говорится в сообщении Березниковского городского суда. Суд установил факт наличия нравственных и физических страданий у истца и, принимая во внимание обстоятельства конфликта, спровоцированный аморальным поведением самого истца, частично удовлетворил иск. В итоге с ответчика взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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