04 февраля 2025

Пермяки помашут рукой экипажу космонавтов на МКС

Видимость МКС на ночном небе Перми будет наилучшей с 15 по 25 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Следить за полетом МКС можно в онлайн-режиме
Следить за полетом МКС можно в онлайн-режиме Фото:

Жители Перми с 15 по 25 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии.

«15 февраля начинается серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 25 февраля в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения.

В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом:

  • 15 февраля – в 08:05,
  • 16 февраля – в 07:16,
  • 17 февраля – в 08:02,
  • 18 февраля – в 07:13,
  • 19 февраля – в 07:58,
  • 20 февраля – в 07:10,
  • 21 февраля – в 07:55,
  • 22 февраля – в 07:07,
  • 23 февраля – в 07:52,
  • 24 февраля – в 07:04,
  • 25 февраля – в 07:48.

Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас». 

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Жители Перми с 15 по 25 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии. «15 февраля начинается серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 25 февраля в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения. В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом: Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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