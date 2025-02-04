Пермяки помашут рукой экипажу космонавтов на МКС

Следить за полетом МКС можно в онлайн-режиме
Жители Перми с 15 по 25 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Пермском планетарии.
«15 февраля начинается серия видимости МКС (восход на юго-западе). Международную космическую станцию можно увидеть до 25 февраля в утренние часы», — сообщается на сайте учреждения.
В Пермском планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за космическим объектом:
- 15 февраля – в 08:05,
- 16 февраля – в 07:16,
- 17 февраля – в 08:02,
- 18 февраля – в 07:13,
- 19 февраля – в 07:58,
- 20 февраля – в 07:10,
- 21 февраля – в 07:55,
- 22 февраля – в 07:07,
- 23 февраля – в 07:52,
- 24 февраля – в 07:04,
- 25 февраля – в 07:48.
Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится. За положением космической станции можно следить онлайн на сайте или в мобильном приложении «МКС прямо сейчас».
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