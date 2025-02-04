04 февраля 2025

В Пермском крае полиция поймала поджигателя почты и банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигателя поместили в изолятор временного содержания
Поджигателя поместили в изолятор временного содержания Фото:

В Кунгуре (Пермский край) задержали мужчину, который пытался поджечь двери отделений банка и почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения. Противоправные действия он совершает по указанию третьих лиц, за вознаграждение», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что двери зданий мужчина пытался поджечь вечером, 4 февраля. В отношении нарушителя завели уголовное дело.

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В Кунгуре (Пермский край) задержали мужчину, который пытался поджечь двери отделений банка и почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения. Противоправные действия он совершает по указанию третьих лиц, за вознаграждение», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что двери зданий мужчина пытался поджечь вечером, 4 февраля. В отношении нарушителя завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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