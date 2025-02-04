В Пермском крае полиция поймала поджигателя почты и банка

Поджигателя поместили в изолятор временного содержания
В Кунгуре (Пермский край) задержали мужчину, который пытался поджечь двери отделений банка и почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения. Противоправные действия он совершает по указанию третьих лиц, за вознаграждение», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что двери зданий мужчина пытался поджечь вечером, 4 февраля. В отношении нарушителя завели уголовное дело.
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