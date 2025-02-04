04 февраля 2025

УФСБ задержало пермяка за незаконную торговлю оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины изъяли два пистолета
У мужчины изъяли два пистолета Фото:

В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) задержали местного жителя. Его подозревают в незаконной торговле оружием, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Сотрудниками УФСБ выявлена противоправна деятельность жителя Юрлинского округа, причастного к сбыту огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъяты два пистолета Макарова калибра девять миллиметров», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ продолжают выяснять подробности.

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В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) задержали местного жителя. Его подозревают в незаконной торговле оружием, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «Сотрудниками УФСБ выявлена противоправна деятельность жителя Юрлинского округа, причастного к сбыту огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъяты два пистолета Макарова калибра девять миллиметров», — сказано в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ продолжают выяснять подробности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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