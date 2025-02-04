УФСБ задержало пермяка за незаконную торговлю оружием

У мужчины изъяли два пистолета
В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) задержали местного жителя. Его подозревают в незаконной торговле оружием, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
«Сотрудниками УФСБ выявлена противоправна деятельность жителя Юрлинского округа, причастного к сбыту огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъяты два пистолета Макарова калибра девять миллиметров», — сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ продолжают выяснять подробности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!