В Перми зафиксировано аномально высокое атмосферное давление

У пермяков могут возникнуть головные боли из-за погоды
В Перми атмосферное давление превысило норму. По данным «Яндекс Погоды», 5 февраля этот показатель превышает 770 миллиметров ртутного столба и является высоким.
«Прогноз погоды в Перми 5 февраля. Атмосферное давление — 773 миллиметра ртутного столба», — сказано на сайте.
Нормальным считается атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление до 9 февраля. По данным специалистов, в этот период метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!