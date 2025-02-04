04 февраля 2025

В Перми зафиксировано аномально высокое атмосферное давление

В Перми атмосферное давление повысилось до 773 миллиметров ртутного столба
© Служба новостей «URA.RU»
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У пермяков могут возникнуть головные боли из-за погоды
У пермяков могут возникнуть головные боли из-за погоды Фото:

В Перми атмосферное давление превысило норму. По данным «Яндекс Погоды», 5 февраля этот показатель превышает 770 миллиметров ртутного столба и является высоким.

«Прогноз погоды в Перми 5 февраля. Атмосферное давление — 773 миллиметра ртутного столба», — сказано на сайте.

Нормальным считается атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление до 9 февраля. По данным специалистов, в этот период метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем.

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В Перми атмосферное давление превысило норму. По данным «Яндекс Погоды», 5 февраля этот показатель превышает 770 миллиметров ртутного столба и является высоким. «Прогноз погоды в Перми 5 февраля. Атмосферное давление — 773 миллиметра ртутного столба», — сказано на сайте. Нормальным считается атмосферное давление — 748 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление до 9 февраля. По данным специалистов, в этот период метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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