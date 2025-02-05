Гендиректор «Роскосмоса» Борисов открыл в Перми производство ракетных двигателей

В пермском микрорайоне Новые Ляды на предприятии «Протон-ПМ» открылось производство двигателей для ракеты «Ангара». На мероприятии присутствовал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сказано на сайте госкорпорации «Роскосмос»
«Предприятие „Протон-ПМ“ 5 февраля открыло современное производство в микрорайоне Новые Ляды, которое призвано обеспечить готовность завода к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей „Ангара“. Его организация имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утвержденный соглашением о сотрудничестве госкорпорации и правительства Пермского края», — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь нового производственного корпуса — 44 тысячи квадратных метров. В нем будет расположено четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов провел для присутствующих экскурсию по корпусу. Он отметил высокотехнологичные рабочие места и обустроенные санитарно-бытовые помещения. На новом производстве будут работать более 800 человек. Их планируют перевести с городской площадки предприятия.
Также в рамках мероприятия Юрий Борисов, Дмитрий Махонин и директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанка» Сергей Добрин обсудили проект нового жилого комплекса, который хотят построить для работников «Протон-ПМ» и других двигатестроительных заводов Перми. Дома возведут в микрорайоне Новые Ляды. Проект будет носить название «Новый Звездный».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!