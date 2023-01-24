Челябинский губернатор и главный налоговик региона договорились поощрять бизнес

25 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер готов поощрять налогоплательщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона (ФНС) Александром Жеребцовым обсудили вопрос поощрения ответственных налогоплательщиков. Как сообщила пресс-служба Текслера, это будет содействовать наполнению бюджета области в 2023 году. «Из нынешних вызовов основная задача службы — это наполняемость бюджетов. Сейчас обсуждаем инициативу, как поощрять самых ответственных налогоплательщиков, возможно, в рамках конкурсов», — уточнил Текслер. Разговор состоялся в ходе встречи губернатора с Жеребцовым и замруководителя ФНС Светланой Бондарчук. Текслер отметил успехи челябинского управления в деле цифровизации работы. Глава области обратил внимание на то, что в настоящий момент строится новое здание управления. У сотрудников и жителей появятся современные условия. Дополнительный акцент в рамках встречи Текслер сделал на контакты с самозанятыми. Губернатор поблагодарил налоговиков за взаимодействие с ними. На свою должность Жеребцова назначили семь месяцев назад. Его предшественник Михаил Бирюк возглавил инспекцию в ХМАО.

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона (ФНС) Александром Жеребцовым обсудили вопрос поощрения ответственных налогоплательщиков. Как сообщила пресс-служба Текслера, это будет содействовать наполнению бюджета области в 2023 году. «Из нынешних вызовов основная задача службы — это наполняемость бюджетов. Сейчас обсуждаем инициативу, как поощрять самых ответственных налогоплательщиков, возможно, в рамках конкурсов», — уточнил Текслер. Разговор состоялся в ходе встречи губернатора с Жеребцовым и замруководителя ФНС Светланой Бондарчук. Текслер отметил успехи челябинского управления в деле цифровизации работы. Глава области обратил внимание на то, что в настоящий момент строится новое здание управления. У сотрудников и жителей появятся современные условия. Дополнительный акцент в рамках встречи Текслер сделал на контакты с самозанятыми. Губернатор поблагодарил налоговиков за взаимодействие с ними. На свою должность Жеребцова назначили семь месяцев назад. Его предшественник Михаил Бирюк возглавил инспекцию в ХМАО.