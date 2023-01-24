Челябинский губернатор и главный налоговик региона договорились поощрять бизнес

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона (ФНС) Александром Жеребцовым обсудили вопрос поощрения ответственных налогоплательщиков. Как сообщила пресс-служба Текслера, это будет содействовать наполнению бюджета области в 2023 году.
«Из нынешних вызовов основная задача службы — это наполняемость бюджетов. Сейчас обсуждаем инициативу, как поощрять самых ответственных налогоплательщиков, возможно, в рамках конкурсов», — уточнил Текслер.
Разговор состоялся в ходе встречи губернатора с Жеребцовым и замруководителя ФНС Светланой Бондарчук. Текслер отметил успехи челябинского управления в деле цифровизации работы. Глава области обратил внимание на то, что в настоящий момент строится новое здание управления. У сотрудников и жителей появятся современные условия.
Дополнительный акцент в рамках встречи Текслер сделал на контакты с самозанятыми. Губернатор поблагодарил налоговиков за взаимодействие с ними.
На свою должность Жеребцова назначили семь месяцев назад. Его предшественник Михаил Бирюк возглавил инспекцию в ХМАО.
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