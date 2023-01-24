24 января 2023

Челябинский губернатор и главный налоговик региона договорились поощрять бизнес

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Алексей Текслер готов поощрять налогоплательщиков Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона (ФНС) Александром Жеребцовым обсудили вопрос поощрения ответственных налогоплательщиков. Как сообщила пресс-служба Текслера, это будет содействовать наполнению бюджета области в 2023 году.

«Из нынешних вызовов основная задача службы — это наполняемость бюджетов. Сейчас обсуждаем инициативу, как поощрять самых ответственных налогоплательщиков, возможно, в рамках конкурсов», — уточнил Текслер.

Разговор состоялся в ходе встречи губернатора с Жеребцовым и замруководителя ФНС Светланой Бондарчук. Текслер отметил успехи челябинского управления в деле цифровизации работы. Глава области обратил внимание на то, что в настоящий момент строится новое здание управления. У сотрудников и жителей появятся современные условия.

Дополнительный акцент в рамках встречи Текслер сделал на контакты с самозанятыми. Губернатор поблагодарил налоговиков за взаимодействие с ними.

На свою должность Жеребцова назначили семь месяцев назад. Его предшественник Михаил Бирюк возглавил инспекцию в ХМАО.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона (ФНС) Александром Жеребцовым обсудили вопрос поощрения ответственных налогоплательщиков. Как сообщила пресс-служба Текслера, это будет содействовать наполнению бюджета области в 2023 году. «Из нынешних вызовов основная задача службы — это наполняемость бюджетов. Сейчас обсуждаем инициативу, как поощрять самых ответственных налогоплательщиков, возможно, в рамках конкурсов», — уточнил Текслер. Разговор состоялся в ходе встречи губернатора с Жеребцовым и замруководителя ФНС Светланой Бондарчук. Текслер отметил успехи челябинского управления в деле цифровизации работы. Глава области обратил внимание на то, что в настоящий момент строится новое здание управления. У сотрудников и жителей появятся современные условия. Дополнительный акцент в рамках встречи Текслер сделал на контакты с самозанятыми. Губернатор поблагодарил налоговиков за взаимодействие с ними. На свою должность Жеребцова назначили семь месяцев назад. Его предшественник Михаил Бирюк возглавил инспекцию в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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