«Союзпищепром» построит новый цех в центре Челябинска

26 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Новый цех №9 "Союзпищепром" Александр Берестов построит в центре Челябинска Вадим Ахметов © URA.RU Объединение «Союзпищепром», владельцем которого является экс-депутат Александр Берестов, построит здание нового цеха в центре Челябинска на Свердловском проспекте 40А. Строительство производства одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Положительное заключение госэксертизы получила компания (застройщик) ООО „Союзпищепром“. Здание цеха №9 будет расположено по адресу: Челябинск, Центральный район, Свердловский проспект 40А», — сообщается на сайте. В 2021-2022 годах на предприятии «Объединение «Союзпищепром» была проведена модернизация трех крупных производственных площадок. В цехах были увеличены мощности, снижены издержки, был отмечен уход от ручного труда. Согласно сервису «СБИС», сейчас компания по производству макаронных изделий «Объединение «Союзпищепром», находится на третьем месте по выручке среди конкурентов в регионе. Ее ежегодный доход составляет 9,5 млрд в год. Рыночная стоимость компании - 5,5 млрд. в год. В «Объединение «Союзпищепром» входят ООО «Чебаркульская птица», ООО «СП Агрофирма Павловское», ТД «Союзпищепром», ООО «Макароныч», ТПК «Варна». Компанией «Объединение «Союзпищепром» владеет фирма ООО «Берсар» (92%), учредителем которой является депутат заксобрания Александр Берестов. Ранее Берестову принадлежали ООО «Антана» (100%) и ОАО «КХП имени Григоровича» (16%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объединение «Союзпищепром», владельцем которого является экс-депутат Александр Берестов, построит здание нового цеха в центре Челябинска на Свердловском проспекте 40А. Строительство производства одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Положительное заключение госэксертизы получила компания (застройщик) ООО „Союзпищепром“. Здание цеха №9 будет расположено по адресу: Челябинск, Центральный район, Свердловский проспект 40А», — сообщается на сайте. В 2021-2022 годах на предприятии «Объединение «Союзпищепром» была проведена модернизация трех крупных производственных площадок. В цехах были увеличены мощности, снижены издержки, был отмечен уход от ручного труда. Согласно сервису «СБИС», сейчас компания по производству макаронных изделий «Объединение «Союзпищепром», находится на третьем месте по выручке среди конкурентов в регионе. Ее ежегодный доход составляет 9,5 млрд в год. Рыночная стоимость компании - 5,5 млрд. в год. В «Объединение «Союзпищепром» входят ООО «Чебаркульская птица», ООО «СП Агрофирма Павловское», ТД «Союзпищепром», ООО «Макароныч», ТПК «Варна». Компанией «Объединение «Союзпищепром» владеет фирма ООО «Берсар» (92%), учредителем которой является депутат заксобрания Александр Берестов. Ранее Берестову принадлежали ООО «Антана» (100%) и ОАО «КХП имени Григоровича» (16%).