В Челябинске при тушении пожара в многоэтажном доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Эльтонской. Горели вещи и мебель на площади восьми квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, медики констатировали смерть», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожарные быстро локализовали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета.
Пожар начался на четвертом этаже многоэтажки
ГУ МЧС по Челябинской области
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В Челябинске при тушении пожара в многоэтажном доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Эльтонской. Горели вещи и мебель на площади восьми квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, медики констатировали смерть», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожарные быстро локализовали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета.