Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Челябинске при тушении пожара в многоэтажном доме обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Эльтонской. Горели вещи и мебель на площади восьми квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, медики констатировали смерть», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожарные быстро локализовали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета.