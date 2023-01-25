25 января 2023

Главный коммунальщик ХМАО вытащил машину лидера ОНФ из сугроба

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, зима, сугроб
Автомобиль со Светланой Калининой застрял в сугробе Фото:

Директору департамента строительства ХМАО Григорию Невоструеву пришлось вытаскивать из сугроба автобус с членом центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светланой Калининой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО.

«Водитель автобуса со Светланой Калининой по дороге в Пойковском решил срезать дорогу и проехать через дворы. Так как есть проблемы с расчисткой снега, транспорт увяз в сугробе. Пришлось Григорию Невоструеву на своем внедорожнике вытягивать автобус», — уточнили в исполкоме.

Сам Григорий Невоструев не прокомментировал ситуацию. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.

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Директору департамента строительства ХМАО Григорию Невоструеву пришлось вытаскивать из сугроба автобус с членом центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светланой Калининой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО. «Водитель автобуса со Светланой Калининой по дороге в Пойковском решил срезать дорогу и проехать через дворы. Так как есть проблемы с расчисткой снега, транспорт увяз в сугробе. Пришлось Григорию Невоструеву на своем внедорожнике вытягивать автобус», — уточнили в исполкоме. Сам Григорий Невоструев не прокомментировал ситуацию. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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