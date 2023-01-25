Главный коммунальщик ХМАО вытащил машину лидера ОНФ из сугроба

Директору департамента строительства ХМАО Григорию Невоструеву пришлось вытаскивать из сугроба автобус с членом центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светланой Калининой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО.
«Водитель автобуса со Светланой Калининой по дороге в Пойковском решил срезать дорогу и проехать через дворы. Так как есть проблемы с расчисткой снега, транспорт увяз в сугробе. Пришлось Григорию Невоструеву на своем внедорожнике вытягивать автобус», — уточнили в исполкоме.
Сам Григорий Невоструев не прокомментировал ситуацию. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.
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