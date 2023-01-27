Политолог Яшин: помощь Украине приведет к экономическому обвалу в ЕС

27 января 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Европейцы выходят на митинги из-за недовольства ценами, сказал политолог Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Евросоюзе будет снижаться благостостояние жителей в результате поставок европейского оружия Украине. Об этом заявил член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин. «Граждане европейских стран особо чувствительны к поставкам оружия на Украину, поскольку политическое руководство ЕС вынуждено сокращать расходы в социальной сфере и здравоохранении. Все это отражается не только на благосостоянии граждан, но и на продолжительности, а также на безопасности», — цитирует «Ридус» Яшина. Поддержка Украины может повлиять не только на страны ЕС, но и на Великобританию. По словам Яшина, в стране кризис системы здравоохранения, из-за которого врачи собираются провести забастовку. В протесте могут поучаствовать более 4 тысяч медиков, сказал он. Также подобные забастовки проходят во Франции несколько раз в месяц. Яшин отметил, что причиной является недовольство граждан ростом цен на электричество и продукты. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в Европе будут тяжелые времена из-за помощи Украине. По его словам, это означает рост стоимости электроэнергии и продуктов. Бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман в разговоре с URA.RU отметил, что жители Бельгии будут отказываться от еды и погрязнут в долгах. На этой неделе в Мюнхене прошли протесты против поставок танков Leopard 2 Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Евросоюзе будет снижаться благостостояние жителей в результате поставок европейского оружия Украине. Об этом заявил член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин. «Граждане европейских стран особо чувствительны к поставкам оружия на Украину, поскольку политическое руководство ЕС вынуждено сокращать расходы в социальной сфере и здравоохранении. Все это отражается не только на благосостоянии граждан, но и на продолжительности, а также на безопасности», — цитирует «Ридус» Яшина. Поддержка Украины может повлиять не только на страны ЕС, но и на Великобританию. По словам Яшина, в стране кризис системы здравоохранения, из-за которого врачи собираются провести забастовку. В протесте могут поучаствовать более 4 тысяч медиков, сказал он. Также подобные забастовки проходят во Франции несколько раз в месяц. Яшин отметил, что причиной является недовольство граждан ростом цен на электричество и продукты. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в Европе будут тяжелые времена из-за помощи Украине. По его словам, это означает рост стоимости электроэнергии и продуктов. Бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман в разговоре с URA.RU отметил, что жители Бельгии будут отказываться от еды и погрязнут в долгах. На этой неделе в Мюнхене прошли протесты против поставок танков Leopard 2 Украине.