Сотни жителей Мюнхена вышли на митинг против поставок Leopard 2 Украине

26 января 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Жители Мюнхена выступают против отправки танков на Украину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На улицы Мюнхена для участия в митингах вышли сотни жителей. Протесты связаны с решением Берлина поставить танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ). В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади Мюнхена. На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставок танков Киеву. В среду Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Киеву 31 танк Abrams. Всего, по информации CNN, Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Депутат Госдумы Белик предрек крах экономики Европы из-за этого решения. По мнению парламентария, теперь странам ЕС придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.

На улицы Мюнхена для участия в митингах вышли сотни жителей. Протесты связаны с решением Берлина поставить танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ). В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади Мюнхена. На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставок танков Киеву. В среду Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Киеву 31 танк Abrams. Всего, по информации CNN, Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Депутат Госдумы Белик предрек крах экономики Европы из-за этого решения. По мнению парламентария, теперь странам ЕС придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.