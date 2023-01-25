25 января 2023

Сотни жителей Мюнхена вышли на митинг против поставок Leopard 2 Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, огонь, протест, толпа, сквер на драме, свет, фонарики
Жители Мюнхена выступают против отправки танков на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На улицы Мюнхена для участия в митингах вышли сотни жителей. Протесты связаны с решением Берлина поставить танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади Мюнхена. На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставок танков Киеву.

В среду Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Киеву 31 танк Abrams. Всего, по информации CNN, Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Депутат Госдумы Белик предрек крах экономики Европы из-за этого решения. По мнению парламентария, теперь странам ЕС придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицы Мюнхена для участия в митингах вышли сотни жителей. Протесты связаны с решением Берлина поставить танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ). В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади Мюнхена. На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставок танков Киеву. В среду Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Киеву 31 танк Abrams. Всего, по информации CNN, Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Депутат Госдумы Белик предрек крах экономики Европы из-за этого решения. По мнению парламентария, теперь странам ЕС придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...