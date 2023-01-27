В ХМАО растет спрос на коммерческую недвижимость

Спрос на коммерческую недвижимость увеличивается как на покупку, так и на аренду Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Спрос жителей ХМАО на покупку коммерческой недвижимости в четвертом квартале 2022 года увеличился на 11%, а на аренду — на 11,5%. Об этом URA.RU сообщил Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости компании «Авито».

«В четвертом квартале 2022 года спрос на аренду коммерческой недвижимости в ХМАО увеличился на 11,5% по сравнению с третьим кварталом этого же года, а на покупку — на 11%. На приобретение наиболее значительно вырос спрос в Сургуте (+12,3%) и Ханты-Мансийске (+11,8%)», — рассказал эксперт. Данные посчитали аналитики «Авито Недвижимости».

В Сургуте и Нижневартовске в указанный период жители стали активнее интересоваться съемом помещений для ведения бизнеса, при этом в Ханты-Мансийске спрос уменьшился. Средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в ХМАО снизилась на 11,6% и составила 44 тысячи рублей в месяц. Во всех рассматриваемых городах наблюдается снижение ежемесячной стоимости аренды, а в Сургуте отмечен рост на 8,2%.

Эксперт также прогнозирует дальнейшее увеличение спроса. «Это связано, в первую очередь, со снижением ставок на объекты по всей России, а также с появлением новых отечественных компаний, которые нуждаются в площадях для коммерческой деятельности», — добавил Изотов.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске на продажу выставлены две крупные промышленные базы. Стоимость бизнеса — 400 миллионов рублей.