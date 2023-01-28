ВСУ обстреливают больницы: главное к вечеру 28 января

Армия Украины за день нанесла удар по двум больницам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины намерено нанесла удар по зданию больницы в ЛНР при помощи ракет HIMARS, заявили в Минобороны РФ. Также ВСУ обстреляли больницу на территории Новой Каховки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 января.
- ВСУ нанесли спланированный удар по больнице в ЛНР, заверили в Минобороны РФ. В результате инцидента погибли 14 человек, пострадало 24.
- Снаряды украинской армии упали на территории больницы в Новой Каховке. В результате обстрела пострадали здания детского отделения на территории «соколовского» больничного городка.
- Военкор Александр Коц рассказал, что для прекращения поставок Запада Украине ВС России следует ударить по ПВО противника. После этого армия России должна начать уничтожать мосты, нарушая логистические цепочки.
- Украина получит 321 танк со стороны Запада. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Украина опасается активизации российской армии к 24 февраля. В этот день год назад президент России Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации.
- Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению их властей направить танки на Украину. По его результатам выяснилось, что немцы теперь опасаются возмездия РФ за данное решение.
- Солдаты армии России взяли в плен бойцов ВСУ в районе Угледара из-за танкового прорыва. Об этом рассказал командира танковой роты Руслан Курбанов.
- ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. При проведении операции по передислоцированию российские солдаты уничтожили около 30 украинских боевиков. Об этом сообщает Пятый канал.
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