ВСУ обстреливают больницы: главное к вечеру 28 января

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Армия Украины за день нанесла удар по двум больницам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины намерено нанесла удар по зданию больницы в ЛНР при помощи ракет HIMARS, заявили в Минобороны РФ. Также ВСУ обстреляли больницу на территории Новой Каховки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 января.

  • ВСУ нанесли спланированный удар по больнице в ЛНР, заверили в Минобороны РФ. В результате инцидента погибли 14 человек, пострадало 24.
  • Снаряды украинской армии упали на территории больницы в Новой Каховке. В результате обстрела пострадали здания детского отделения на территории «соколовского» больничного городка.
  • Военкор Александр Коц рассказал, что для прекращения поставок Запада Украине ВС России следует ударить по ПВО противника. После этого армия России должна начать уничтожать мосты, нарушая логистические цепочки.
  • Украина получит 321 танк со стороны Запада. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Украина опасается активизации российской армии к 24 февраля. В этот день год назад президент России Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации.
  • Телеканал CNN провел опрос среди жителей Германии с целью выяснить, как они относятся к решению их властей направить танки на Украину. По его результатам выяснилось, что немцы теперь опасаются возмездия РФ за данное решение.
  • Солдаты армии России взяли в плен бойцов ВСУ в районе Угледара из-за танкового прорыва. Об этом рассказал командира танковой роты Руслан Курбанов.
  • ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. При проведении операции по передислоцированию российские солдаты уничтожили около 30 украинских боевиков. Об этом сообщает Пятый канал.

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Армия Украины намерено нанесла удар по зданию больницы в ЛНР при помощи ракет HIMARS, заявили в Минобороны РФ. Также ВСУ обстреляли больницу на территории Новой Каховки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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