ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке, рассказал корреспондент URA.RU
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины во время очередного обстрела задела детское отделение больницы на территории Новой Каховки. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.
«В14:50 ВСУ выпустили по н. п. Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации», — рассказали в экстренных службах. Цитату приводит корреспондент URA.RU. Уточняется, что ракеты попали на территорию «соколовского» больничного городка.
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