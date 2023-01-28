ВСУ обстреляли детское отделение больницы в Новой Каховке. Видео

28 января 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке, рассказал корреспондент URA.RU Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины во время очередного обстрела задела детское отделение больницы на территории Новой Каховки. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «В14:50 ВСУ выпустили по н. п. Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации», — рассказали в экстренных службах. Цитату приводит корреспондент URA.RU. Уточняется, что ракеты попали на территорию «соколовского» больничного городка.

Армия Украины во время очередного обстрела задела детское отделение больницы на территории Новой Каховки. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «В14:50 ВСУ выпустили по н. п. Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации», — рассказали в экстренных службах. Цитату приводит корреспондент URA.RU. Уточняется, что ракеты попали на территорию «соколовского» больничного городка.