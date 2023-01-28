Военкор раскрыл тактику, способную нарушить логистику ВСУ

Военкор Коц: ВС России следует сначала уничтожить ПВО Украины, а после переходить к обрушению мостов

28 января 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

России следует наносить атаки по ПВО Украины, заявил Александр Коц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России должна наносить удары по тылу украинской стороны, уничтожая артиллерию противника. После этого ВС РФ сможет обрушить мосты, которые Украина использовала для подвоза вооружения. Об этом заявил военкор Александр Коц. «Самый простой ответ — бить еще в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега», — рассказал Коц газете «Комсомольская правда». Он добавил, что для нанесения ударов по мостам необходимо сначала подавить ПВО Украины. После этого стратегическая авиация России сможет разрушить логистические цепи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 9 ноября Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российские войска на херсонском направлении перегруппироваться на левый берег Днепра. Он отмечал, что такое решение было сделано для сохранения жизни военных и гражданских.

Армия России должна наносить удары по тылу украинской стороны, уничтожая артиллерию противника. После этого ВС РФ сможет обрушить мосты, которые Украина использовала для подвоза вооружения. Об этом заявил военкор Александр Коц. «Самый простой ответ — бить еще в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега», — рассказал Коц газете «Комсомольская правда». Он добавил, что для нанесения ударов по мостам необходимо сначала подавить ПВО Украины. После этого стратегическая авиация России сможет разрушить логистические цепи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 9 ноября Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российские войска на херсонском направлении перегруппироваться на левый берег Днепра. Он отмечал, что такое решение было сделано для сохранения жизни военных и гражданских.