Российские морпехи взяли в плен бойцов ВСУ под Угледаром

28 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Бойцы Тихоокеанского флота взяли в плен украинцев под Угледаром, сообщил Руслан Курбанов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Армии России взяли в плен бойцов ВСУ в районе Угледара из-за танкового прорыва. Об этом рассказал командира танковой роты Руслан Курбанов. «В ходе штурма украинских позиций в районе Угледара бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота была взята в плен группа украинских солдат», — рассказал Курбанов. Его слова приводит telegram-канал «Военный обозреватель». Он добавил, что их позицию смогли взять из-за прорыва на танках. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. 26 января Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России вошла в город Угледар. После этого на окраинах города начались бои. Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, объяснил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Солдаты Армии России взяли в плен бойцов ВСУ в районе Угледара из-за танкового прорыва. Об этом рассказал командира танковой роты Руслан Курбанов. «В ходе штурма украинских позиций в районе Угледара бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота была взята в плен группа украинских солдат», — рассказал Курбанов. Его слова приводит telegram-канал «Военный обозреватель». Он добавил, что их позицию смогли взять из-за прорыва на танках. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. 26 января Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России вошла в город Угледар. После этого на окраинах города начались бои. Взятие Угледара позволит в корне изменить положение сил в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, объяснил врио главы ДНР Денис Пушилин.