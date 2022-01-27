27 января 2022

Пермячка отсудила у властей 50 тысяч за укус бродячей собаки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, собака, бездомные животные, бродячие животные
Собака укусила женщину за голень Фото:

В Перми женщина отсудила у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда краевой столицы.

«В августе 2019 года в микрорайоне Заостровка женщина подверглась нападению безнадзорной бродячей собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, в травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки», — сообщили на сайте суда.

В возбуждении уголовного дела по факту укуса пермячке отказали. Она обратилась с иском в суд к МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» и запросила компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований, поскольку женщина не доказала, что у напавшей на нее собаки нет хозяина. Кроме того, ответчику показалось, что 100 тысяч — это слишком много за укус.

Суд установил факт получения травмы. Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не было представлено. Суд пришел к выводу, что муниципальная служба не в полной мере выполнила свои обязанности по контролю за животными без владельцев, в результате чего и последовало нападение безнадзорной собаки. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка, которой мешал лай соседской собаки, дошла до Конституционного суда. По ее мнению, громкий собачий лай противоречит Конституции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми женщина отсудила у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда краевой столицы. «В августе 2019 года в микрорайоне Заостровка женщина подверглась нападению безнадзорной бродячей собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, в травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки», — сообщили на сайте суда. В возбуждении уголовного дела по факту укуса пермячке отказали. Она обратилась с иском в суд к МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» и запросила компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей. Представитель ответчика возражал против заявленных требований, поскольку женщина не доказала, что у напавшей на нее собаки нет хозяина. Кроме того, ответчику показалось, что 100 тысяч — это слишком много за укус. Суд установил факт получения травмы. Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не было представлено. Суд пришел к выводу, что муниципальная служба не в полной мере выполнила свои обязанности по контролю за животными без владельцев, в результате чего и последовало нападение безнадзорной собаки. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермячка, которой мешал лай соседской собаки, дошла до Конституционного суда. По ее мнению, громкий собачий лай противоречит Конституции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...