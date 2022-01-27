Пермячка отсудила у властей 50 тысяч за укус бродячей собаки

В Перми женщина отсудила у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда краевой столицы.
«В августе 2019 года в микрорайоне Заостровка женщина подверглась нападению безнадзорной бродячей собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, в травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки», — сообщили на сайте суда.
В возбуждении уголовного дела по факту укуса пермячке отказали. Она обратилась с иском в суд к МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» и запросила компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей.
Представитель ответчика возражал против заявленных требований, поскольку женщина не доказала, что у напавшей на нее собаки нет хозяина. Кроме того, ответчику показалось, что 100 тысяч — это слишком много за укус.
Суд установил факт получения травмы. Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не было представлено. Суд пришел к выводу, что муниципальная служба не в полной мере выполнила свои обязанности по контролю за животными без владельцев, в результате чего и последовало нападение безнадзорной собаки. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.
В Перми женщина отсудила у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда краевой столицы. «В августе 2019 года в микрорайоне Заостровка женщина подверглась нападению безнадзорной бродячей собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, в травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки», — сообщили на сайте суда. В возбуждении уголовного дела по факту укуса пермячке отказали. Она обратилась с иском в суд к МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» и запросила компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей. Представитель ответчика возражал против заявленных требований, поскольку женщина не доказала, что у напавшей на нее собаки нет хозяина. Кроме того, ответчику показалось, что 100 тысяч — это слишком много за укус. Суд установил факт получения травмы. Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не было представлено. Суд пришел к выводу, что муниципальная служба не в полной мере выполнила свои обязанности по контролю за животными без владельцев, в результате чего и последовало нападение безнадзорной собаки. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермячка, которой мешал лай соседской собаки, дошла до Конституционного суда. По ее мнению, громкий собачий лай противоречит Конституции.