Пермячка отсудила у властей 50 тысяч за укус бродячей собаки

Собака укусила женщину за голень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми женщина отсудила у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда краевой столицы.

«В августе 2019 года в микрорайоне Заостровка женщина подверглась нападению безнадзорной бродячей собаки, в результате чего ей были причинены телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, в травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки», — сообщили на сайте суда.

В возбуждении уголовного дела по факту укуса пермячке отказали. Она обратилась с иском в суд к МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» и запросила компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований, поскольку женщина не доказала, что у напавшей на нее собаки нет хозяина. Кроме того, ответчику показалось, что 100 тысяч — это слишком много за укус.

Суд установил факт получения травмы. Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не было представлено. Суд пришел к выводу, что муниципальная служба не в полной мере выполнила свои обязанности по контролю за животными без владельцев, в результате чего и последовало нападение безнадзорной собаки. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка, которой мешал лай соседской собаки, дошла до Конституционного суда. По ее мнению, громкий собачий лай противоречит Конституции.

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