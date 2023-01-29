Свердловчанка перевела деньги мошенникам, представившимся работодателем

Жительница Тугулыма (Свердловская область) перевела мошенникам, которые представились работодателем, 62 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
«В поисках работы женщина оставила номер телефона на сайте по подбору вакансий, одними из звонящих были мошенники. Аферисты убедили свердловчанку скачать специальное предложение для удобства общения, а позднее украли у нее 62 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
По словам полицейских, скачав приложение, мошенники убедили девушку перейти по неизвестной ссылке и якобы выпустить банковскую карту для работы. Далее аферисты попросили свердловчанку отправить на нее 100 рублей. Выполнив действия злоумышленников, женщина обнаружила, что помимо отправленных денег она лишилась еще 62 тысяч рублей.
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